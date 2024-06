Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Mittag

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,28 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,28 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,96 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 53,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.659 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,06 EUR an.

Am 30.04.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

