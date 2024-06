Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 53,50 EUR.

Mit einem Wert von 53,50 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 15:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,96 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,30 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 197.906 Aktien.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 8,67 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

