Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag südwärts

Um 04:22 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 51,60 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.929 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 23,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 27,98 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 62,65 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 09.11.2022. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.164,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,14 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Jefferies stuft Siemens Healthineers von 'Buy' auf 'Hold' ab

Healthineers-Aktie gewinnt: Siemens Healthineers verzeichnet starkes Wachstum - Neuausrichtung bei Corindus

Ausblick: Siemens Healthineers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: testing / Shutterstock.com