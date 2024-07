Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 53,00 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 53,00 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,78 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,04 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.941 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 16,25 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,06 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

