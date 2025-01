Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 53,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.091 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,27 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 47,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,52 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags