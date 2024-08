Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Einbußen

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 51,06 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 51,06 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,96 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.544 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 13,06 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,49 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

