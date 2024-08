Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 52,46 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 52,46 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,52 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 51,60 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.449 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 15,38 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,49 EUR.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Siemens Healthineers erwirbt Novartis-Sparte für Krebsdiagnose-Chemikalien

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge