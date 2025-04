Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,18 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,34 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.721 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 23,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,24 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,48 Mrd. EUR – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.



