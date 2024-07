Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 53,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 53,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 184.811 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 17,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,06 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

