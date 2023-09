Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 48,71 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 48,71 EUR. Bei 48,93 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 157.048 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,42 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 14,97 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 57,24 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 EUR je Aktie gewesen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.201,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

