Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Vormittag

09.05.25 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 46,98 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 46,98 EUR zu. Bei 47,10 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,81 EUR. Zuletzt wechselten 35.527 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 19,66 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 12,28 Prozent wieder erreichen. Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,04 EUR. Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie Siemens Healthineers-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Siemens Healthineers-Aktie DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren

