Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 46,28 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,28 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 45,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 299.554 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 60,04 EUR.

Am 07.05.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

