Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag freundlich

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,79 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,79 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,12 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 46,81 EUR. Zuletzt wechselten 119.688 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,54 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

