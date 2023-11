Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag zu

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 52,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 52,76 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 53,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 40.784 Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 14.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,86 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,69 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: Hätte sich eine Siemens Healthineers-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX

TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX