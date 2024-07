Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 7,5 Prozent auf 49,23 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 7,5 Prozent auf 49,23 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,94 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.479.870 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 9,83 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

