Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag auf Höhenflug

Siltronic im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 37,86 EUR zu.

Um 11:44 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 37,86 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 38,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.270 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 108,93 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,121 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 45,00 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 360,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,567 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

