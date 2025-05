Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 37,10 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 37,10 EUR nach oben. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,52 EUR zu. Bei 36,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.969 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,10 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 113,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,75 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,121 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,17 EUR an.

Am 06.03.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 360,60 Mio. EUR im Vergleich zu 356,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,567 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

