Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Siltronic im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 34,98 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 34,98 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 57.415 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 55,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 8,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,132 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 345,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. Am 23.07.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,566 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

