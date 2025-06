Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 34,58 EUR ab.

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 34,58 EUR ab. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 34,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.833 Siltronic-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 79,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 128,74 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 7,46 Prozent Luft nach unten.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,132 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,17 EUR.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 343,50 Mio. EUR umsetzen können.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,566 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

