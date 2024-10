Siltronic im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag in Grün

02.10.24 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 67,55 EUR.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 67,55 EUR zu. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,00 EUR zu. Mit einem Wert von 67,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 7.061 Stück. Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 39,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 65,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 2,89 Prozent wieder erreichen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,00 EUR. Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Die Siltronic-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,873 EUR je Siltronic-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie September 2024: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus September 2024: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet

