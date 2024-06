Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag schwächer

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 73,80 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 73,80 EUR ab. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 73,80 EUR. Bei 73,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 276 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2023 Kursverluste bis auf 66,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,647 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,20 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR im Vergleich zu 404,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

