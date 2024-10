Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

04.10.24 09:25 Uhr

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 67,30 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 67,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 67,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.128 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 28,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 65,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,00 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 25.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 1,83 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 403,70 Mio. EUR gelegen. Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,873 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter Schwacher Handel: TecDAX sackt zum Handelsende ab Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com