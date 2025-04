Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag leichter

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,6 Prozent auf 37,46 EUR ab.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 4,6 Prozent auf 37,46 EUR abwärts. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.368 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 131,18 Prozent zulegen. Bei 36,44 EUR fiel das Papier am 04.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 2,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 01.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,322 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht

Siltronic-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats