Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 37,64 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 37,64 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 37,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.506 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 110,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 17,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,121 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 345,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siltronic.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,506 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

