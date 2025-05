Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 36,72 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 36,72 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 36,52 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.502 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 115,41 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 12,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 29.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,416 EUR je Siltronic-Aktie.

