Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag leichter

Siltronic im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 36,88 EUR ab.

Um 11:42 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 36,88 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 36,56 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.343 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,48 Prozent. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 13,23 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,138 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Am 23.07.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,416 EUR je Aktie ausweisen dürften.

