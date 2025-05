Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 36,86 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 36,86 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,52 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.176 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 114,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,19 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,138 EUR je Siltronic-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 345,80 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 343,50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,416 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Siltronic-Aktionäre

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren gekostet