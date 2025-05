Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 37,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,72 EUR ab. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 37,72 EUR. Bei 37,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.363 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,16 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,121 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 45,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 06.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,86 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,506 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie: Was Analysten von Siltronic erwarten

Siltronic schlägt Erwatungen trotz Gewinnrückgang - Aktie fällt dennoch

Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel