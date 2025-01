Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 47,04 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 47,04 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,04 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.383 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,83 Prozent. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,76 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,681 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

