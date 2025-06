Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt Stellung am Nachmittag

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Siltronic-Aktionäre

Siltronic-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Infineon, AIXTRON & Co.: Halbleiter-Aktien steigen - NVIDIA beflügelt den Sektor

Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Donnerstagmittag

Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Donnerstagvormittag an

Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Nachmittag ausgebremst

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Heute im Fokus

Russlands Zentralbank reduziert Leitzinssatz auf 20,0 Prozent. Verdächtiges Paket in DHL-Verteilerzentrum - mehrere Verletzte. Lufthansa fliegt ab dem 23. Juni wieder nach Tel Aviv. Lululemon senkt Prognose. HOCHTIEF erhält Großauftrag aus Dallas. Airbus liefert im Mai 51 Flugzeuge aus. Kering und Ardian verhandeln offenbar über Beteiligung an Fifth Avenue Property. S&P stuft adidas-Rating hoch.