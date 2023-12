Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siltronic

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 83,10 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 83,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 82,80 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.351 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 92,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,72 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,67 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

