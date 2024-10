Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Einbußen

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 67,00 EUR.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 67,00 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,15 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.902 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,60 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,862 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

