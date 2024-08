Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 72,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 72,30 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,20 EUR nach. Bei 72,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.093 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 30,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 6,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,626 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403,70 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,642 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX stärker