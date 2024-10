Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 66,55 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:40 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 66,55 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,85 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 66,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.577 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 41,25 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,60 EUR am 25.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 1,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,862 EUR im Jahr 2024 aus.

