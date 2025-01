Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 44,20 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 44,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 44,22 EUR. Bei 43,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 68.852 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 93,50 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,54 Prozent. Bei einem Wert von 43,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2025). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 2,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,681 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,60 EUR.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

