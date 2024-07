Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 75,15 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:48 Uhr die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 75,15 EUR. Bei 75,85 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 74,60 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,35 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.647 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 11,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,644 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,20 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR – eine Minderung von 15,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 404,40 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Siltronic die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,263 EUR je Aktie.

