Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 39,54 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 39,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,22 EUR aus. Mit einem Wert von 40,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 44.660 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 79,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,07 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,132 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,17 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 30.04.2025 vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,566 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bodenbildungsversuch: Aktien von AIXTRON und Siltronic stark

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren