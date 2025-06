Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 40,68 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 40,68 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 40,38 EUR ein. Bei 40,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.531 Siltronic-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,44 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 44,17 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 345,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,566 EUR je Siltronic-Aktie.

