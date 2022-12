Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag schwächer

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 77,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 76,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 10.012 Aktien.

Bei 142,80 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 45,66 Prozent zulegen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,24 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,75 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 371,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 05.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

