Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Vormittag ein

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,70 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 67,70 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 67,50 EUR. Bei 67,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 440 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 27,98 Prozent niedriger. Bei 66,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 1,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,628 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,872 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

