Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag in Grün

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 44,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:46 Uhr 1,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 44,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 43,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.773 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (42,50 EUR). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 4,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,681 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 79,60 EUR angegeben.

Am 24.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

