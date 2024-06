Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 74,45 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 74,45 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 74,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.462 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 26,26 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 11,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,647 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,20 EUR.

Siltronic gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 2,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,263 EUR fest.

