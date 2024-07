Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Siltronic

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 73,70 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 73,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 73,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,90 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 8.311 Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 21,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 68,50 EUR fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20 EUR an.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 343,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

XETRA-Handel TecDAX zum Start leichter

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags