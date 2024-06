Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Siltronic

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 74,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,00 EUR abwärts. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 66,65 EUR. Abschläge von 9,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,647 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,263 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer

Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich