Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 73,30 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 73,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 74,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.606 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 28,24 Prozent zulegen. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 68,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,644 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 343,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

