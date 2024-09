Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag fester

Siltronic im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 68,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 68,15 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 69,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.905 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Gewinne von 37,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2024 auf bis zu 65,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 3,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,872 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr angefallen

Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus