Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 36,42 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 36,42 EUR ab. Bei 36,36 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 37,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 48.628 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,10 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 117,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 13,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,138 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,17 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Siltronic die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,416 EUR je Siltronic-Aktie.

