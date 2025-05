Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Vormittag ausgebremst

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 37,52 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 37,52 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 37,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.863 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 110,82 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,71 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,138 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 44,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 343,50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Siltronic die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,416 EUR je Aktie ausweisen dürften.

