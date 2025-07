Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag nahezu unbewegt

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 44,98 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:37 Uhr bei 44,98 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 45,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.397 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 79,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 75,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 40,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,816 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut

Analystenkommentar setzt Siltronic-Aktie weiter unter Druck

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen