Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Verlusten

Die Siltronic-Aktie notierte um 22.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 73,90 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 72,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,55 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.740 Stück gehandelt.

Bei 145,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 49,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 72,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 124,17 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,67 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 417,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 316,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,46 EUR fest.

